В России появятся иранские автомобили - с предложением начать поставки в российский Минпромторг обратились автомобильные компании страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Альберта Каримова, передает Day.Az.

"Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству с компаниями. Поэтому по мере конкретизации их предложений и идей мы также, конечно же, будем их рассматривать", - рассказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский авторынок переживает не лучшие времена - продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе упали на 62,4 процента год к году и составили 41,7 тысячи штук.