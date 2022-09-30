В США детям со вшами могут разрешить посещать школу

В США педиатры предложили разрешить детям, у которых обнаружили вшей, посещать школу. Об этом сообщает Philly Voice со ссылкой на новые рекомендации Американской академии педиатрии, передает Day.Az.

По мнению врачей, в обществе считается, что вши - признак плохой гигиены. Чтобы развеять этот миф, учителям следует перестать отправлять детей на карантин, если у них диагностировали педикулез.

По словам врачей, более качественное образование может помочь родителям и школам более эффективно бороться с заражением. Как добавили педиатры, тема вшей заставляет чувствовать детей социальную стигматизацию и отвержение.

Специалисты также заявили, что детям с головными вшами следует разрешить оставаться на уроках, а семьям нужно перестать бояться получить письма от преподавателей с просьбой проверить ребенка на наличие педикулеза.

"Головные вши - неприятная часть человеческого опыта, но с ними можно успешно бороться, и они не являются причиной для того, чтобы ребенок пропустил школу", - заявил соавтор исследования доктор Дон Нолт.

По словам педиатров, вши переползают, а не перепрыгивают с головы на голову. Поэтому между детьми насекомые будут передаваться только при очень близком контакте.