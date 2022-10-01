Авария на «Северных потоках» может стать крупнейшим выбросом метана в истории

Прорывы в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" могли спровоцировать крупнейший за всю историю выброс метана, произошедший одномоментно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на программу ООН по окружающей среде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, на этой неделе был готов анализ спутниковых снимков, сделанных специалистами программы. В результате обнаружили огромный шлейф высококонцентрированного метана, парникового газа, гораздо более сильнодействующего, но более короткоживущего, чем углекислый газ.

"Это действительно плохо, скорее всего, этот выброс крупнейший из когда-либо обнаруженных", - сообщил агентству Манфреди Кальтаджироне, глава программы ООН по окружающей среде.