https://news.day.az/world/1500104.html Газопровод из Ирана в Турцию остановлен - ПРИЧИНА
Газопровод из Ирана в Турцию остановлен - ПРИЧИНА
Магистральный газопровод из Ирана в Турцию остановлен для проведения плановых профилактических работ с 2 по 9 октября.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкого трубопроводного оператора Botas.
Отмечается, что Иран является вторым после России поставщиком природного газа в Турцию.
Ранее глава Минэнерго и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что стране удалось сделать "ещё один большой шаг" в отношении газодобычи в Чёрном море.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре