Магистральный газопровод из Ирана в Турцию остановлен для проведения плановых профилактических работ с 2 по 9 октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкого трубопроводного оператора Botas.

Отмечается, что Иран является вторым после России поставщиком природного газа в Турцию.

Ранее глава Минэнерго и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что стране удалось сделать "ещё один большой шаг" в отношении газодобычи в Чёрном море.