Талибы публично выпороли шесть человек за кражи

Представители правящего в Афганистане движения Талибан публично выпороли шесть человек за кражи в провинции Газни. Об этом сообщает Etilaatroz, передает Day.Az.

Отмечается, что перед приведением приговора в исполнение талибы на базаре в районе Джагори через громкоговорители объявили о порке, обязав всех местных торговцев прервать работу и прийти в указанное место. Источник, который стал одним из зрителей публичной порки, сказал, что талибы избивали обвиняемых "с жестокостью". Каждый из осужденных в воровстве получил 39 ударов плетью и от 7 до 12 месяцев лишения свободы.