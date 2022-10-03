https://news.day.az/world/1500175.html Талибы публично выпороли шесть человек за кражи
Талибы публично выпороли шесть человек за кражи
Представители правящего в Афганистане движения Талибан публично выпороли шесть человек за кражи в провинции Газни. Об этом сообщает Etilaatroz, передает Day.Az.
Отмечается, что перед приведением приговора в исполнение талибы на базаре в районе Джагори через громкоговорители объявили о порке, обязав всех местных торговцев прервать работу и прийти в указанное место. Источник, который стал одним из зрителей публичной порки, сказал, что талибы избивали обвиняемых "с жестокостью". Каждый из осужденных в воровстве получил 39 ударов плетью и от 7 до 12 месяцев лишения свободы.
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