В Иране студенты начали сидячую акцию

В Иране студенты Кирманшахского ветеринарного института начали сидячую акцию, призывая храбрых учителей оказать поддержку, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

"Студент умрет, он не примет унижения", - скандируют они.

Отметим, что в Иране массовые протесты становятся все более масштабными.

Ранее сообщалось, что правительство Тегерана приняло решение приостановить занятия в Технологическом университете имени Шарифа.

Акции протеста в Иране продолжаются уже 18-й день.