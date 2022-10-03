https://news.day.az/world/1500267.html В Иране студенты начали сидячую акцию - ВИДЕО
В Иране студенты начали сидячую акцию - ВИДЕО
В Иране студенты Кирманшахского ветеринарного института начали сидячую акцию, призывая храбрых учителей оказать поддержку, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
"Студент умрет, он не примет унижения", - скандируют они.
Отметим, что в Иране массовые протесты становятся все более масштабными.
Ранее сообщалось, что правительство Тегерана приняло решение приостановить занятия в Технологическом университете имени Шарифа.
Акции протеста в Иране продолжаются уже 18-й день.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре