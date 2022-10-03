Стрельба в Израиле, есть погибший

Стрельба произошла в городе Азор в Тель-Авивском районе Израиля. Об этом сообщает издание Ynet.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным полиции, двое наемных убийц вышли из автомобиля и открыли огонь по двум мужчинам, остановившимся на заправке.

В результате погиб один человек. Также есть пострадавший, который находится в тяжелом состоянии.

Стрелявшие скрылись с места.

Причины произошедшего пока неизвестны.