https://news.day.az/world/1500302.html Стрельба в Израиле, есть погибший - ВИДЕО
Стрельба в Израиле, есть погибший - ВИДЕО
Стрельба произошла в городе Азор в Тель-Авивском районе Израиля. Об этом сообщает издание Ynet.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным полиции, двое наемных убийц вышли из автомобиля и открыли огонь по двум мужчинам, остановившимся на заправке.
В результате погиб один человек. Также есть пострадавший, который находится в тяжелом состоянии.
Стрелявшие скрылись с места.
Причины произошедшего пока неизвестны.
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