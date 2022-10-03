https://news.day.az/world/1500363.html Фасадная плитка рухнула на двух девочек в Москве - ФОТО - ВИДЕО
Фасадная плитка рухнула на двух девочек в Москве - ФОТО - ВИДЕО
Фасадная плитка рухнула на двух девочек на востоке Москвы. Как передает Day.Az, момент падения опубликован в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел днем на Ткацкой улице. На кадрах видно, как на подростков падает отвалившаяся часть здания. Вероятно, причиной стали сильные порывы ветра.
Отмечается, что пострадавшие 2005 и 2006 годов рождения были госпитализированы.
"Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и причин получения несовершеннолетними телесных повреждений на востоке столицы", - сообщили в ведомстве, отметив, что ход проверки поставлен на контроль.
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