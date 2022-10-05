В ЦАР убиты трое миротворцев ООН

Трое миротворцев ООН убиты на западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Машина миротворцев из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) подорвалась в ночь на 4 октября в районе Уам-Пенде на заложенной на дороге мине, - отметил он. - Трое убиты, еще один миротворец ранен". AFP передает, что все погибшие входили в контингент Бангладеш в составе МИНУСКА.