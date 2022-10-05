В Белом доме подтвердили, что Байден намерен переизбираться в 2024 году

Президент США Джозеф Байден намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны на выборах 2024 года. Об этом заявила в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, "Он намерен баллотироваться в 2024 году", - сказала представитель Белого дома.

Ранее о намерении Байдена баллотироваться на новый срок сообщил NBC News. По информации американского телеканала, о своем намерении он заявил в частной беседе в Белом доме проповеднику Элу Шарптону, который является активистом за гражданские права чернокожих и бывшим советником Белого дома при президенте Бараке Обаме.

Телеканал отмечал, что в 2020 году чернокожие избиратели сыграли ключевую роль в возвращении Байдена на праймериз демократов, отдав ему голоса для победы в Южной Каролине после того, как он не смог занять первое место в первых трех раундах голосования в Айове, Нью-Гэмпшире и Неваде.

Джо Байден родился 20 ноября 1942 года, сейчас ему 79 лет. Когда Байден занял свой пост в 78 лет, он стал старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны.