США не будут продавать нефть из резерва после окончания срока указа Байдена
Администрация США не рассматривает вариант продажи нефти из запасов после окончания действия указа президента Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы не рассматриваем возможность новой продажи нефти из стратегического резерва помимо той, о которой вы говорите. Мне больше нечего сказать, мы не собираемся рассматривать новые продажи", - отметила Жан-Пьер.
По ее словам, США продолжат борьбу с инфляцией. Однако сейчас никаких действий со стратегическими запасами предприниматься не будут.
Байден подписал в конце марта указ, который обязывал Минэнерго США продавать из стратегического резерва 1 млн баррелей нефти в день в течении полугода ради снижения цен на бензин в стране.
1 октября Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм обратилась к американским энергетическим компаниям с просьбой снизить цены на топливо и восстановить его запасы.
До этого мировые цены на нефть 28 сентября с утра стали снижаться более чем на 1% на фоне информации о резком росте запасов топлива в США.
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