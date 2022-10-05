Франция подготовилась к зиме

Франция заполнила газохранилища более чем на 99% и завершила подготовку к зиме. Об этом сообщается на сайте французского Комитета по регулированию энергетики (CRE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кампания по заполнению хранилищ на зиму 2022/2023 года заканчивается при заполнении хранилищ более чем на 99%", отметили в публикации.

В Комитете добавили, что на 5 октября запас газа у поставщиков составляет 130 ТВт/ч, что выше средних показателей за последние несколько лет. При этом имеющиеся объемы газа составляют более 60% от потребления малых и средних предприятий зимой.

4 октября правительство Франции официально запустило процесс национализации крупнейшей энергокомпании EDF. В настоящее время государство контролирует 84% акций корпорации.