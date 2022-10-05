Белый дом просит Минэнерго изучить последствия запрета экспорта нефтепродуктов

Представители американской администрации просят Минэнерго США проанализировать, каковы будут возможные последствия введения запрета на вывоз из страны нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам собеседников агентства, Белый дом обратился с просьбой к ведомству после "напряженной встречи" между представителями администрации и руководителями нефтяных компаний. Встреча состоялась на фоне опасений Вашингтона о том, что высокие цены на бензин могут сказаться на результатах Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре и потому представляют "политическую угрозу".

Как отметил, в свою очередь, чиновник, знакомый с ходом обсуждения, Министерство энергетики США предоставляет администрации свое видение экономической ситуации и оценивает возможные меры в обычном порядке, а не в ответ на официальный или неофициальный запрос Белого дома.