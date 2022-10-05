https://news.day.az/world/1500966.html Десятки тысяч фермеров сломали полицейские баррикады в Пакистане - ВИДЕО
Десятки тысяч фермеров сломали полицейские баррикады в Пакистане - ВИДЕО
Более 25 000 фермеров сломали полицейские баррикады и вошли в столицу Пакистана Исламабад.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Фермеры требуют компенсации за свои потери во время катастрофических наводнений, которые недавно опустошили страну.
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