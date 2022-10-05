Десятки тысяч фермеров сломали полицейские баррикады в Пакистане
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Более 25 000 фермеров сломали полицейские баррикады и вошли в столицу Пакистана Исламабад.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Фермеры требуют компенсации за свои потери во время катастрофических наводнений, которые недавно опустошили страну.