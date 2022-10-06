Преступник сжег не ту машину, пытаясь отомстить обидчику

В Уссурийске рецидивист решил уничтожить автомобиль конфликтовавшего с ним знакомого и устроил пожар на стоянке. Позже выяснилось, что поджигатель перепутал авто и причинил миллионный ущерб двум совершенно незнакомым ему женщинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в полицию Уссурийска обратились две дамы, чьи автомобили сгорели ночью во дворе на улице Комсомольской. Ущерб, нанесенный иномаркам Nissan Juke и Subaru XV, составил около 2,5 миллиона рублей.

Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения. Полиция установила личность подозреваемого, а вскоре и задержала 35-летнего ранее судимого гражданина. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.