https://news.day.az/world/1501327.html В Нью-Йорке в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали 10 человек
В Нью-Йорке в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали 10 человек
В результате ДТП с участие полицейского автомобиля в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе два ребенка.
Об этом сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Полицейский автомобиль после столкновения с другой автомашиной выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов.
Двое полицейских, находившихся в автомобиле, были доставлены в больницу.
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