В Нью-Йорке в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали 10 человек

В результате ДТП с участие полицейского автомобиля в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе два ребенка.

Об этом сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Полицейский автомобиль после столкновения с другой автомашиной выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов.

Двое полицейских, находившихся в автомобиле, были доставлены в больницу.