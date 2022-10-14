Пашинян признал новые потери Армении

Более 210 человек погибли и пропали вести, 28 военнослужащих считаются пропавшими без вести в результате боестолкновений с ВС Азербайджана на границе 12-14 сентября, заявил премьер Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"(...) число жертв и пропавших без вести на данный момент превысило 210 человек, из них три мирных жителя погибли и два мирных жителя пропали без вести. Ранено 293 военнослужащих и восемь мирных жителей. Число пропавших без вести военнослужащих составляет 28 человек", - сказал Пашинян в пятницу на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Астане.