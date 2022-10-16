https://news.day.az/world/1503756.html Армения выразила соболезнования Турции
Армения выразила соболезнования Турции
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования Турции.
Как сообщает Day.Az, об этом Мирзоян написал в своем аккаунте в Twitter.
"Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кто потерял близких во время аварии на угольной шахте в Бартыне. Желаем скорейшего выздоровления раненым",- говорится в сообщении.
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