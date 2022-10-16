Армения выразила соболезнования Турции

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом Мирзоян написал в своем аккаунте в Twitter.

"Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кто потерял близких во время аварии на угольной шахте в Бартыне. Желаем скорейшего выздоровления раненым",- говорится в сообщении.