Дания и Норвегия договорились о поставках газа по Baltic Pipe

Датская энергетическая компания Orsted подписала договор с норвежской компанией Equinor по поводу поставок газа по трубопроводу Baltic Pipe в период с января 2023 года по апрель 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе датской организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Orsted и Equinor только что подписали соглашение, по которому Equinor будет поставлять норвежский газ в Данию через Baltic Pipe. Соглашение охватывает период с 1 января 2023 года по 1 апреля 2024 года", - отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что совокупный объем поставок составит около 8 тераватт-час, что примерно соответствует четверти потребляемого Данией газа.

Газопровод Baltic Pipe был открыт в конце сентября. Его мощность составляет 10 млрд кубометров в год. При этом правительство Польши уже заявляло, что поставки по этому трубопроводу могут полностью заместить поставляемый в страну из России газ.