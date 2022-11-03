Вооруженное нападение на полицейский участок в Иране

В иранской провинции Систан и Белуджистан произошло вооруженное нападение на полицейский участок населенного пункта Хаш.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, неизвестные вооруженные лица на автомобиле Peugeot 405 открыли огонь по 16-му полицейскому участку города Хаш.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь.

Автомобиль с вооруженными лицами скрылся с места происшествия.

В ходе перестрелки ранен полицейский.