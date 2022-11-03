https://news.day.az/world/1508436.html Вооруженное нападение на полицейский участок в Иране
Вооруженное нападение на полицейский участок в Иране
В иранской провинции Систан и Белуджистан произошло вооруженное нападение на полицейский участок населенного пункта Хаш.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, неизвестные вооруженные лица на автомобиле Peugeot 405 открыли огонь по 16-му полицейскому участку города Хаш.
Сотрудники полиции открыли ответный огонь.
Автомобиль с вооруженными лицами скрылся с места происшествия.
В ходе перестрелки ранен полицейский.
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