Швеция уменьшит квоту на прием беженцев

Миграционному управлению Швеции поручено подготовиться к введению значительно более низкой квоты на прием беженцев в королевство. Об этом сообщили в четверг, 3 ноября, в правительственной канцелярии, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Если в настоящий момент страна принимает 5 тыс. человек, то теперь власти решили в ближайшее время сократить это количество до 900 беженцев по квоте в год.

"Важно, чтобы власти приняли все необходимые меры, чтобы прием беженцев по квоте на более низком уровне был подготовлен уже сейчас", - заявила журналистам министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.