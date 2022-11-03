https://news.day.az/world/1508639.html Швеция уменьшит квоту на прием беженцев
Швеция уменьшит квоту на прием беженцев
Миграционному управлению Швеции поручено подготовиться к введению значительно более низкой квоты на прием беженцев в королевство. Об этом сообщили в четверг, 3 ноября, в правительственной канцелярии, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Если в настоящий момент страна принимает 5 тыс. человек, то теперь власти решили в ближайшее время сократить это количество до 900 беженцев по квоте в год.
"Важно, чтобы власти приняли все необходимые меры, чтобы прием беженцев по квоте на более низком уровне был подготовлен уже сейчас", - заявила журналистам министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.
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