Перестрелка между протестующими и полицией в Иране, есть раненые

Вооруженные протестующие напали на губернаторство города Хаш в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня после пятничной молитвы в городе Хаш протестующие напали на губернаторство города.

Сначала протестующие скандировали антиправительственные лозунги, а затем забросали здание камнями и открыли огонь по зданию.

Между полицией и протестующими произошла перестрелка, несколько человек получили ранения.

Протестующие также сожгли несколько автомобилей, банков и общественных объектов.