https://news.day.az/world/1508982.html Перестрелка между протестующими и полицией в Иране, есть раненые - ФОТО
Перестрелка между протестующими и полицией в Иране, есть раненые - ФОТО
Вооруженные протестующие напали на губернаторство города Хаш в иранской провинции Систан и Белуджистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня после пятничной молитвы в городе Хаш протестующие напали на губернаторство города.
Сначала протестующие скандировали антиправительственные лозунги, а затем забросали здание камнями и открыли огонь по зданию.
Между полицией и протестующими произошла перестрелка, несколько человек получили ранения.
Протестующие также сожгли несколько автомобилей, банков и общественных объектов.
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