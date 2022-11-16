https://news.day.az/world/1511733.html Сталелитейщики в третьем по величине городе Ирана Исфахане вчера начали забастовку - ВИДЕО
Сталелитейщики в третьем по величине городе Ирана Исфахане вчера начали забастовку - ВИДЕО
Оппозиционные иранские СМИ пишут, что забастовка против подавления протестов, в иранских ТГ-каналах пишут о требовании рабочих повышения зарплаты, а попытка играть в протест в случае не удовлетворения экономических требований бастующих, является пока скорее шантажом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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