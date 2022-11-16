Теракт в Иране, погибло 5 человек

Сегодня, 16 ноября, в результате теракта в районе Иза провинции Хузестан на юго-западе Ирана пять человек погибли и 10 получили ранения.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал заместитель губернатора иранской провинции Хузестан Валиулла Хаяти.

По его словам, террористы открыли огонь по двум гражданам на мотоциклах и полицейским.

Хаяти сообщил, что состояние некоторых раненых критическое.