https://news.day.az/world/1512005.html Теракт в Иране, погибло 5 человек - ВИДЕО
Теракт в Иране, погибло 5 человек - ВИДЕО
Сегодня, 16 ноября, в результате теракта в районе Иза провинции Хузестан на юго-западе Ирана пять человек погибли и 10 получили ранения.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал заместитель губернатора иранской провинции Хузестан Валиулла Хаяти.
По его словам, террористы открыли огонь по двум гражданам на мотоциклах и полицейским.
Хаяти сообщил, что состояние некоторых раненых критическое.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре