В Тебризе студенты вышли на демонстрацию: Муллы должны убраться
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В Иране студенты филиала Исламского университета Азад в Тебризе вышли на демонстрацию против репрессивного правительства мулл.

Как передает Day.Az, видеокадры акции распространил Telegram-канал Azad İran.

Протестующие студенты скандировали лозунг против муллакратического иранского режима "Чтобы муллы убрались, необходимы пушки, винтовки, танки".