https://news.day.az/world/1512135.html В Тебризе студенты вышли на демонстрацию: Муллы должны убраться - ВИДЕО
В Тебризе студенты вышли на демонстрацию: Муллы должны убраться - ВИДЕО
В Иране студенты филиала Исламского университета Азад в Тебризе вышли на демонстрацию против репрессивного правительства мулл.
Как передает Day.Az, видеокадры акции распространил Telegram-канал Azad İran.
Протестующие студенты скандировали лозунг против муллакратического иранского режима "Чтобы муллы убрались, необходимы пушки, винтовки, танки".
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