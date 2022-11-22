Сильный взрыв в Иране, есть погибшие

Четыре человека погибли и свыше 20 пострадали при взрыве газа в провинции Дахук на севере Ирака. Об этом сообщает Al Mashhad Al Araby.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, момент взрыва запечатлели очевидцы. На кадрах видно горящее здание, затем раздается мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвалась газовая система в здании студенческого общежития. Среди пострадавших офицер Вооруженных сил (ВС) Ирака и сотрудник службы безопасности республики.

Прибывшие на место отряды гражданской обороны смогли оперативно потушить огонь. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.