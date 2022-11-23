Хакеры атаковали сайт Европарламента

Доступ к сайту Европарламента некоторое время был затруднен из-за DDOS-атаки.

Об этом сообщил представитель ЕП Жауме Дук в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Доступ к интернет-сайту Европарламента извне затруднен из-за высокого уровня сетевого трафика", - заявил Дук, уточняя, что это связано с "DDoS-атакой".

По его словам, специалисты Европарламента работают над устранением этой проблемы.