https://news.day.az/world/1513800.html Хакеры атаковали сайт Европарламента
Хакеры атаковали сайт Европарламента
Доступ к сайту Европарламента некоторое время был затруднен из-за DDOS-атаки.
Об этом сообщил представитель ЕП Жауме Дук в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Доступ к интернет-сайту Европарламента извне затруднен из-за высокого уровня сетевого трафика", - заявил Дук, уточняя, что это связано с "DDoS-атакой".
По его словам, специалисты Европарламента работают над устранением этой проблемы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре