https://news.day.az/world/1513809.html Введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки
Введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки
Введение Евросоюзом потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет в среду Financial Times.
По данным газеты, трейдеры могут понести дополнительные убытки в $33 млрд, так как в случае введения потолка цен столкнутся с 80% ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок.
"Ведущий биржевой оператор ICE предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе TTF энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей", - говорится в статье.
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