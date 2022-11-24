Введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки

Введение Евросоюзом потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет в среду Financial Times.

По данным газеты, трейдеры могут понести дополнительные убытки в $33 млрд, так как в случае введения потолка цен столкнутся с 80% ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок.

"Ведущий биржевой оператор ICE предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе TTF энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей", - говорится в статье.