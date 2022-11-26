В Индонезии спасатели достали из-под завалов пятилетнего ребенка

В Индонезии после разрушительного землетрясения из-под завалов вытащили живым пятилетнего мальчика. Ребенок пролежал под обломками дома двое суток рядом с телом собственной бабушки. Сейчас он находится в больнице.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам медиков, мальчик не получил травм, лишь немного ослаб от голода.

Землетрясение произошло в начале недели на острове Ява. По предварительным данным, из-за него погибли почти 300 человек. Среди них много детей, еще 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Сильнее всего пострадал город Чианджур с населением больше 2 миллионов человек. Все произошло днем - жители вдруг почувствовали, как вибрируют стены. Дома затряслись и вскоре начали рушиться. Многие в этот момент спали и не успели выбежать. Люди пытались спасти своих родственников, которых завалило обломками. На улицах началась паника.

Местные власти сообщили, что большинство погибших - это дети, которые не смогли сориентироваться в опасной ситуации. Дело в том, что в Чианджуре очень много школ-интернатов. Всего стихия сровняла с землей более двух тысяч домов. Тех, кто лишился крова, разместили в палаточных лагерях.