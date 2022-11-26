В Китае снова карантин

Миллионы китайцев вновь переживают тяжёлый период коллективных карантинов для борьбы с пандемией. В Пекине рабочие в защитных костюмах установили металлические барьеры в некоторых районах, где были выявлены случаи заражения COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, люди могут выходить на улицу лишь для того, чтобы купить еду или получить медицинскую помощь, но и для этого они должны предъявить отсканированные QR-коды состояния своего здоровья.

6,6 млн жителей промышленного города Чжэнчжоу получили в четверг приказ оставаться дома в течение 5 дней, чтобы дождаться спада волны случаев заболевания COVID -19. Нервы у людей на пределе: на закрытой фабрике iPhone рабочие требовали причитающуюся им невыплаченную зарплату и премии. Протест перерос в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Политика абсолютной нетерпимости китайского правительства в отношении COVID-19 не предотвратила всплеск заражений: в среду число новых выявленных случаев заболевания выросло на 31 444, что является рекордом с начала пандемии.