Ряд крупных брендов приостановили рекламу в Twitter

Несколько крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики ее нового владельца Илона Маска, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом пишет газета Financial Times.

По информации издания, несколько ведущих рекламных агентств рассказали, что почти все крупные бренды, которые они представляют, приостановили платежи в Twitter, сославшись на "избирательный подход Маска в контроле за контентом" и решение об увольнениях рекламщиков. Как сообщили в отрасли, после массовых увольнений в Twitter у агентств не осталось контактов с компанией Маска и они почти не получают от нее сообщения. Другие пожаловались, что рекламные системы плохо работают

По словам одного из представителей отрасли, Маск попытался позвонить руководителям некоторых брендов, чтобы отчитать их. В результате другие приняли решение сократить свои расходы до минимума, чтобы избежать ухудшения отношений с Маском.

По информации Media Matters, 50 из 100 крупнейших рекламодателей приостановили или объявили о своем намерении приостановить расходы с тех пор, как соцсеть возглавил Маск. Уточняется, что на эти 50 рекламодателей приходилось $317 млн из $5 млн дохода Twitter в 2021 году.