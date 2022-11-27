Поражение сборной Бельгии на ЧМ привело к массовым беспорядкам в Брюсселе

После проигрыша сборной Бельгии на чемпионате мира сборной Марокко 0-2, на улицах Брюсселя начались массовые беспорядки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Belga, болельщики сжигали автомобили, били стекла офисов и маркетов столицы.

В столицу были стянуты дополнительные силы для предотвращения беспорядков. Мэр города призвал жителей не выходить на центральные улицы.

Отметим, что встреча состоялась в рамках второго тура группового этапа чемпионата. (группа F). Первый гол в матче забил полузащитник американцев Абдельхамид Сабири - это произошло на 73 минуте матча.

На второй добавленной минуте игры форвард сборной Марокко Закария Абухляль забил второй гол. 67% игрового времени с мячом провели футболисты бельгийской команды.

Матч стал второй встречей национальных сборных Бельгии и Марокко на чемпионатах мира. В 1994 году марокканцы минимально уступили бельгийцам со счетом 1:0. На чемпионатах мира Бельгия никогда не проигрывала сборным африканских стран.