Китайцы рассказали о планах строительства лунной базы

Китай планирует построить функционирующую лунную базу к 2028 году. Об этих планах рассказал руководитель этой программы Ву Вэйжэнь в эфире CCTV, передает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевой проблемой китайские специалисты считают выработку энергии. "Сейчас мы разрабатываем новую систему, которая использует ядерную энергию для удовлетворения долгосрочных потребностей лунной станции в энергии", - заявил инженер. Он не уточнил технические характеристики такого реактора, но ранее сообщалось о разработке в Китае компактной мегаваттной космической атомной электростанции.

К 2028 году также планируется создать посадочный аппарат и лунный автомобиль с возможностью заряжаться от ядерного реактора. Автомобиль будет вмещать двух тайконавтов, для чего его придется сделать гораздо больше нынешних китайских автоматических аппаратов. Также Ву рассказал о намерении сконструировать лунный "прыгун" (hopper). Он будет заражаться от реактора и использовать эту энергию для многократных подскоков над поверхностью. В том числе, он сможет добывать воду в постоянно затененных кратерах.

При этом большую часть времени станция будет необитаемой - тайконавты будут посещать ее для строительства и проведения исследований. Кроме того, на ней смогу работать российские космонавты и представители других возможных стран-партнеров.