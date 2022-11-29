В Подмосковье подростки устроили очень "опасные игры"

В подмосковном Раменском задержали подростков, которые устроили очень "опасные игры".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, школьники сбрасывали с балкона многоэтажки бетонные плиты, кирпичи, доски и наполненные водой бутылки, снимая все это на телефон. Видео они публиковали в социальных сетях.

К счастью, в момент "опасных игр" под балконом не было людей. Пострадал лишь один из припаркованных автомобилей.

Хозяйке поврежденного авто удалось найти канал хулиганов, на котором они размещали видео. Она намерена наказать малолетних нарушителей и заставить их родителей оплатить ремонт автомобиля.