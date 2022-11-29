Меган Маркл приготовила 300 обедов для бездомных женщин

Меган Маркл помогла приготовить обеды на День благодарения для трехсот бездомных женщин. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фотографии, опубликованной на сайте фонда Меган Маркл и принца Гарри Archewell Foundation, видно, как члены их команды упаковывают кусочки тыквенного пирога в женском центре Downtown Women's Center в Лос-Анджелесе. Задача фонда - помогать бездомным женщинам, а также женщинам, страдающим от домашнего насилия. Среди женщин, работавших на кухне, пользователи разглядели саму герцогиню Сассекскую, которая, по всей видимости, не хотела привлекать внимание и спрятала лицо под маской и кепкой. Сообщается, что команда фонда приготовила более трехсот обедов для женщин в канун Дня благодарения.

На прошлой неделе Меган Маркл выпустила новый эпизод своего подкаста "Архетипы", в котором подняла тему женской сексуальности. Герцогиня Сассекская осудила общество за двойные стандарты, заявив, что она не понимает, почему женщин осуждают за их сексуальность, в то время как мужчин, наоборот, хвалят.