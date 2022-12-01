ВМС Британии получат первую безэкипажную подводную лодку
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ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подводную лодку, сообщается на сайте британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ВМС заключили контракт стоимостью в 15,4 млн фунтов стерлингов на строительство подводной лодки с фирмой MSubs в городе Плимут.

Подводная лодка станет первой безэкипажной субмариной на вооружении британских ВМС.