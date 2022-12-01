ВМС Британии получат первую безэкипажную подводную лодку

ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подводную лодку, сообщается на сайте британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ВМС заключили контракт стоимостью в 15,4 млн фунтов стерлингов на строительство подводной лодки с фирмой MSubs в городе Плимут.

Подводная лодка станет первой безэкипажной субмариной на вооружении британских ВМС.