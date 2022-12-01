https://news.day.az/world/1515940.html ВМС Британии получат первую безэкипажную подводную лодку
ВМС Британии получат первую безэкипажную подводную лодку
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подводную лодку, сообщается на сайте британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что ВМС заключили контракт стоимостью в 15,4 млн фунтов стерлингов на строительство подводной лодки с фирмой MSubs в городе Плимут.
Подводная лодка станет первой безэкипажной субмариной на вооружении британских ВМС.
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