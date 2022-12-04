Дома в этой европейской стране рекордно подешевели

В ноябре 2022 года дома в Великобритании подешевели рекордно за два года - на 1,4 процента относительно октября. Это максимальное месячное снижение показателя в этой европейской стране с разгара пандемии коронавируса в 2020 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society, передает Day.Az.

Отмечается, что в октябре жилье стало дешевле на 0,9 процента по сравнению с сентябрем. В годовом выражении, по данным специалистов, во втором месяце осени рост цен замедлился с 7,2 процента до 4,4 процента.

Сейчас в среднем дом можно купить за 263,79 тысячи фунтов стерлингов (около 19,9 миллиона рублей), в то время как в августе стоимость объектов была на уровне 273,75 тысячи фунтов стерлингов (около 20,6 миллиона рублей).

"Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась, ставки по новым ипотечным кредитам остаются высокими, и рынок жилья во многом растерял импульс [к росту]", - пояснил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.