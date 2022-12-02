Венгрия лишится тысяч рабочих мест

Правительство Венгрии по-прежнему выступает против введения минимального корпоративного налога в размере 15%, который еще в прошлом году поддержало руководство Евросоюза вслед за лидерами стран "двадцатки" и "семерки". Это подтвердил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в пятницу в программе радиостанции Kossuth, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в случае реализации этой глобальной инициативы в Венгрии были бы потеряны десятки тысяч рабочих мест. По сути, речь идет о "повышении налога, убивающего рабочие места", подчеркнул Орбан. "Мы не можем себе этого позволить", - сказал премьер, добавив, что вопросы о налогах должны решаться на национальном, а не на глобальном уровне.

"Каждая страна должна сама решать, какую налоговую систему она хочет иметь, и избиратели поддерживают демократию именно потому, что у них есть возможность сказать, с какой налоговой политикой правительства могут прийти к власти в своих странах", - заявил Орбан. По его словам, отказ от этого будет равнозначен отказу от права народа самому определять существенный элемент национальной экономической политики. "Поэтому мы не считаем глобальный минимальный налог хорошей идеей - ни с точки зрения сохранения рабочих мест, ни с точки зрения демократии. И мы не согласимся на его введение в Венгрии", - подчеркнул премьер-министр.

Венгрия, где корпоративный налог составляет 9% и считается самым низким в ЕС, еще в прошлом году заявила, что поддержит повышение его минимального уровня только в том случае, если ее национальным компаниям будут предоставлены льготы. Против минимального корпоративного налога выступила также Польша, что затруднило реализацию этой идеи в Евросоюзе. Вместе с лидерами ЕС уговаривать несогласных пыталась администрация США, которая как раз и выдвинула в прошлом году эту инициативу. Разногласия по этому вопросу стали одной из причин ухудшения отношений между Будапештом и Вашингтоном.