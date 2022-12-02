https://news.day.az/world/1516282.html Потасовка в парламенте Сенегала - ВИДЕО
Потасовка в парламенте Сенегала - ВИДЕО
В парламенте Сенегала член оппозиции Массата Самб подошел и дал пощечину Эми Ндиайе Гниби - депутату парламента от правящей коалиции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Заседание в конечном итоге было приостановлено после шквала потасовок.
Напряженность в парламенте возросла с тех пор, как правящая коалиция потеряла свое комфортное большинство на июльских выборах - аналогичная стычка вспыхнула в сентябре из-за руководства палатой представителей.
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