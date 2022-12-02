Потасовка в парламенте Сенегала

В парламенте Сенегала член оппозиции Массата Самб подошел и дал пощечину Эми Ндиайе Гниби - депутату парламента от правящей коалиции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Заседание в конечном итоге было приостановлено после шквала потасовок.

Напряженность в парламенте возросла с тех пор, как правящая коалиция потеряла свое комфортное большинство на июльских выборах - аналогичная стычка вспыхнула в сентябре из-за руководства палатой представителей.