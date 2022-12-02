Власти Ирана рассмотрят вопрос об обязательном ношении хиджаба

Иранский парламент сформировал отдельный совет по культуре, который займется изучением вопроса об обязательном ношении хиджаба. Об этом заявил представитель главы комитета по культуре парламента Ирана Голамреза Монтазери, передает Day.Az со ссылкой на ISNA.

"В комитете по культуре парламента Ирана организована рабочая группа для специализированного рассмотрения вопросов, связанных со скромностью внешнего вида и хиджабом", - сказала он.

По словам Монтазери, парламентарии готовы подключиться к изучению вопроса и разъяснить "неясные или неконструктивные" моменты.

Массовые протесты в Иране начались в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини. Женщина была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась. После этого иранские женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана активно подавляют антиправительственные акции.