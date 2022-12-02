https://news.day.az/world/1516340.html Мировые цены на зерновые снизились
Мировые цены на зерновые снизились
Цены на зерновые в мире снизились в ноябре на 1,3% благодаря продлению черноморской инициативы. Об этом заявил в пятницу на брифинге главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Индекс цен на зерновые снизился на 1,3%. Снижение в ноябре связано с влиянием продления черноморской зерновой инициативы", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре