Мировые цены на зерновые снизились

Цены на зерновые в мире снизились в ноябре на 1,3% благодаря продлению черноморской инициативы. Об этом заявил в пятницу на брифинге главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Индекс цен на зерновые снизился на 1,3%. Снижение в ноябре связано с влиянием продления черноморской зерновой инициативы", - сказал он.