https://news.day.az/world/1516542.html Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде регионов на юге Израиля.
По информации ЦАХАЛ, с территории сектора Газа была выпущена ракета. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на представителя Вооруженных сил (ВС) Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, ракета упала в открытой местности неподалеку от города Нахаль-Оз, не причинив ущерба. Системы противовоздушной обороны (ПВО) при этом задействованы не были.
Ранее сообщалось, что Израиль обстрелял сектор Газа. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, это стало ответом на предпринятые ранее попытки радикалов запустить ракеты по израильской территории.
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