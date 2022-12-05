Посольства США и Украины атакованы бомбами в Испании

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МАДРИД - Официальные лица в Испании усилили меры безопасности в консульствах и государственных административных зданиях страны после того, как по меньшей мере шесть бомб с письмами были отправлены в несколько офисов, включая офисы премьер-министра Педро Санчеса и американского и украинского посольств.

Конверт, отправленный обычной почтой в офис г-на Санчеса, был перехвачен службами безопасности 24 ноября, поскольку, как оказалось, он содержал "пиротехнический материал", сообщило в четверг Министерство внутренних дел Испании.

Это произошло после того, как национальная полиция заявила, что расследует дело о бомбе в письме, доставленном в посольство Украины, которая взорвалась в среду, поранив палец сотрудника, осматривавшего ее.

С тех пор было обнаружено еще три бомбы в письмах с аналогичным материалом, сказал Рафаэль Перес, министр государственной безопасности Испании, на пресс-конференции в Мадриде в четверг.

"Меры защиты сработали, за исключением случая с украинским посольством, и травм удалось избежать", - сказал г-н Перес во время конференции.

Г-н Перес не назвал конкретный мотив, но он сказал, что Национальный суд Испании в четверг расследовал эти инциденты как возможные акты терроризма и призвал к "благоразумию".

После пресс-конференции представитель Министерства внутренних дел сообщил в текстовых сообщениях, что еще одна бомба с письмом была направлена в посольство США в Мадриде и что она была превентивно взорвана.

Посольство США подтвердило, что подозрительная посылка была получена там, и что им известно о сообщениях о других посылках, отправленных в других местах Испании. "Мы благодарим испанские правоохранительные органы за помощь в этой ситуации", - говорится в заявлении посольства.

Усиленные меры безопасности будут варьироваться, но будут включать в себя увеличение количества патрулей и агентов службы безопасности, а также специальные предупреждения для курьеров, чтобы они более тщательно фильтровали почту, говорится в отдельном заявлении Министерства внутренних дел.

Посылка, прибывшая в среду в посольство Украины, была адресована Сергею Похорельцеву, послу Украины в Испании, и украинские чиновники заявили, что она взорвалась, когда менеджер посольства проверял почту. Менеджеру была оказана медицинская помощь в больнице в связи с незначительной травмой правой руки, после чего его отпустили.

Еще одна бомба с письмом была направлена в штаб-квартиру испанской компании Instalaza, которая производит оружие и военное оборудование, в том числе и то, которое используется для помощи украинским войскам.

Испанская полиция очистила штаб-квартиру компании Instalaza в городе Сарагоса и направила саперов для контролируемого подрыва бомбы в письме.

Четвертая бомба в письме, адресованная директору Спутникового центра Европейского союза, который проводит анализ безопасности блока и располагается на авиабазе в пригороде к северо-востоку от Мадрида, была обнаружена в начале четверга. Еще одно письмо, адресованное министру обороны Испании Маргарите Роблес, было перехвачено в четверг утром в мадридской штаб-квартире министерства обороны.

По словам г-на Переса, первые признаки указывают на то, что конверты были отправлены с территории Испании, и испанская полиция анализирует посылки на предмет отпечатков пальцев и ДНК, а также проводит почерковедческую экспертизу.

Оружие такого типа не является новым.

Часто их называют бомбами в посылках, бомбами в письмах или бомбами в пакетах, но все они представляют собой самодельные взрывные устройства, которые внешне выглядят безобидно и способны покалечить или убить того, кто их откроет.

Как правило, такие самодельные бомбы имеют небольшие размеры и содержат не более пары фунтов взрывчатки, которая при взрыве на расстоянии вытянутой руки может оказаться смертоносной.

Цели нападений в Испании либо связаны с Украиной, либо выражали поддержку этой стране в ее военных действиях против России, но Игнасио Торребланка, директор мадридского офиса Европейского совета по международным отношениям, поставил под сомнение идею о том, что за нападениями стоит Москва.

Если бы Россия была причастна, сказал он, он бы ожидал, что страна не будет скрывать свою роль, хотя он признал, что "конечно, мы не можем знать, что происходит".

Российское посольство в четверг осудило бомбы в письмах. "Любая угроза террористического акта, тем более направленного против дипломатической миссии, вызывает полное осуждение", - написало посольство в Twitter.

Посольство Украины не сразу ответило на просьбу о комментарии, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приказал всем посольствам своей страны за рубежом усилить меры безопасности.

В Соединенных Штатах, возможно, самая печально известная кампания взрывов с использованием этого типа оружия была проведена Теодором Качиньским, который был известен только как Унабомбер до его ареста ФБР в 1996 году. В 1998 году Качиньский признал себя виновным в убийстве трех человек и ранении еще 28 человек с помощью самодельных бомб в течение 18 лет и отбывает пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

С тех пор Соединенные Штаты разработали значительно более эффективные средства анализа остатков таких устройств в результате войн после 11 сентября, в которых самодельные бомбы стали основным оружием повстанцев в Ираке, Афганистане и других странах. Федеральные правоохранительные органы и Министерство обороны содержат мобильные лаборатории, которые могут быть доставлены на самолете для анализа останков такого оружия и поиска улик, которые могут быть использованы для идентификации его создателей