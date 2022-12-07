Биткоину предсказали невиданный рост

Цифровая валюта биткоин может вырасти в цене до $250 тыс. за монету в первой половине 2023 года. Такой прогноз сделал американский венчурный инвестор и основатель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер, слова которого приводят на сайте телеканала CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дрейпер высказал соответствующую позицию вопреки сложной ситуации на рынке криптовалют. Еще в апреле флагманская цифровалюта торговалась $39,73 тыс., а к 18:10 5 декабря, согласно бирже Binance, торгуется на уровне $17,129. В ноябре 2021 года цена биткоина превышала $67,5 тысяч.

На прошлой неделе генеральный директор направления платежной инфраструктуры Европейского Центробанка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайл и советник Юрген Шааф в своем обзоре выразили мнение, согласно которому укрепление биткоина в позиции около $20 тыс. - это последний вздох цифровой валюты.