Решит ли Байден выдвигаться на второй срок?

Президент США Джо Байден намерен принять окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства на второй срок в начале следующего года. Это подтвердила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вы слышали, что я это уже говорила: президент намерен участвовать в выборах, и он будет обсуждать это со своей семьей, и он, скорее всего, примет решение в начале следующего года", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

Жан-Пьер попросили подтвердить слова главы аппарата Белого дома Рона Клейна, который во вторник на мероприятии газеты "Уолл-стрит джорнэл" WSJ CEO Summit заявил, что Байден примет окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры после новогодних праздников. "То, что сказал Рон, очевидным образом соответствует тому, что сам президент говорил совсем недавно по поводу 2024 года", - ответила она.

Байден после успешного выступления демократов на промежуточных выборах в США, прошедших 8 ноября, ранее уже заявлял, что хотел бы выдвигаться в президенты вновь в 2024 году.