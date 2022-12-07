Новые подробности в связи с терактом в Стамбуле

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала Ahaber заявил, что бомбу, использованную для теракта в Стамбуле, изготовили по указаниям из соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Сойлу, взрывное устройство буквально собрали онлайн, пользуясь указаниями через каналы в социальной сети.

"Бомба на улице Истикляль в Стамбуле была изготовлена через каналы в соцсетях, то есть ее собрали "в прямом эфире" по каналу в соцсети", - пояснил министр.

Он добавил, что бомбу собрали и заложили, используя телефон члена Рабочей партией Курдистана (РПК), связанного с США. Также указание для совершения теракта могло поступить из сирийского города Кобани, а исполнитель мог попасть на территорию Турции через город Африн.