ЕК представила девятый пакет санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) представила в среду девятый пакет санкции против России, в рамках которого в черный список будут внесены еще почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса, а также пакет будет включать экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов.

Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении. Эти санкции еще должен утвердить Совет ЕС на следующей неделе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предлагаем внести еще почти 200 человек и предприятий в черный список", - отметила глава ЕК. По ее словам, Еврокомиссия планирует включить в черный список "высокопоставленных российских военных, парламентариев, губернаторов, министров, политические партии и компании". Их имена и названия компаний будут известны только после того, как Совет ЕС утвердит новый пакет санкций и он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

"Еврокомиссия также предложила санкции будут введены против еще трех банков, включая полный запрет на транзакции для Всероссийского банка развития регионов, - заявила она. - Мы также предлагаем ввести экспортные ограничения против товаров двойного назначения, включая ряд химикатов, в том числе нервно-паралитического действия, электроники, компонентов и всего того, что может использовать российский ВПК. Мы также отрежем доступ России ко всем видам беспилотников, мы предлагаем запретить прямые поставки беспилотников в Россию и их экспорт, в третьи страны, например в Иран, который может поставлять дроны России".