Американским госслужащим запретили пользоваться TikTok

Работникам госструктур США запретили пользоваться китайской соцсетью TikTok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение губернатора штата Техас Грега Эбботта, передает Day.Az.

Ограничение касается только служебных устройств, выданных госслужащим организациями, в которых они работают. К ним относятся не только смартфоны, но и планшеты, а также компьютеры и ноутбуки. Распоряжение было принято из-за опасений прослушки, которую власти КНР могут вести через приложение TikTok.

"Губернатор Грег Эбботт приказал всем ведомствам штата Техас запретить использование TikTok на любых устройствах, выданных правительством, поскольку угроза получения доступа к критически важной информации и инфраструктуре США со стороны Коммунистической партии Китая продолжает расти", - гласит заявление, опубликованное на сайте офиса губернатора Эбботта.

ТАСС отмечает, что раньше аналогичное распоряжение выпустила губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм. Как и в случае с Техасом, причиной стала угроза слежки за сотрудниками госпредприятий.