В Молдове снизили тарифы на электроэнергию

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы одобрило запрос распределяющих электроэнергию компаний о снижении тарифов для конечных потребителей. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС такое решение принято на экстренном заседании в четверг, его транслировала пресс-служба агентства.

Для бытовых потребителей в центральных районах республики, которые обслуживает компания Premier Energy, с 8 декабря тариф снижен на 22% - с 5,9 до 4,6 лея ($0,23 доллара) за 1 кВт·ч. Для бытовых потребителей севера Молдовы, которых обслуживает Furnizarea Energiei Electrice Nord, тариф снижен на 16% - с 5,6 до 4,6 лея ($0,24) за 1 кВт·ч.

О перерасчете распорядилась Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы. При этом вице-премьер-министр - министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну ожидал снижения на 25% - до 4 леев ($0,2). На прошлой неделе он сообщал о достигнутых с руководством Молдавской ГРЭС договоренностях о возобновлении сотрудничества. Планируется, что принадлежащая "Интер РАО" тепловая электрост