Жители Южной Кореи "помолодеют" на год

Национальная ассамблея Республики Корея приняла пакет поправок по отказу от традиционных систем отсчета возраста человека и переходу к международно признанной системе во всех юридических и административных сферах, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

До сих пор в стране использовались три системы отсчета возраста. По так называемой "корейской традиции" считается, что при рождении ребенку год. При этом первый день каждого нового года по лунному календарю человеку добавляется еще один год. То есть, если ребенок родился 8 декабря 2022 года, считается, что ему уже год, а в первый день нового лунного года ему будет два года.

Вторая используемая традиция предполагает, что при рождении ребенку ноль лет, но каждый год ему добавляют с 1 января. Эту систему обычно применяют, когда речь идет о достижении возрастных порогов, с которых разрешено курить и пить алкоголь.

Наконец, в стране применяется и международная система, когда при рождении ребенку ноль лет и каждый год прибавляется в день его рождения.

При оформлении документов корейцев часто просят уточнить, по какой именно системе они указывают свой возраст. Критики сложившейся ситуации отмечали, что из-за применения сразу трех систем может возникать путаница при оказании гражданам различных услуг, а исправление ошибок влечет дополнительные расходы. Переход к единой системе счета возраста был одним из предвыборных обещаний президента страны Юн Сок Еля.

Принятый закон предусматривает, что с июня 2023 года в стране в официальном документообороте будет применяться только международная система, так что граждане Кореи станут на год "моложе".